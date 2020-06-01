Эксперты назвали самые популярные книги Пушкина в аудиоформате

Роман в стихах «Евгений Онегин» и повесть «Капитанская дочка» русского писателя Александра Пушкина оказались самыми популярными среди произведений автора, с которыми можно ознакомиться в аудиоформате.
Эксперты сервиса Storytel провели исследование и выяснили, что Пушкин наиболее востребован среди поэтов,
К торжественной дате в этом году крупнейший сервис аудиокниг впервые приготовил интересные статистические факты о том, насколько Пушкин востребован у сегодняшних слушателей в России и за рубежом, какие произведения слушают чаще всего и кто больше популярен — Пушкин-поэт или Пушкин-прозаик, — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что стихи и проза писателя набирают одинаковое количество прослушиваний. Ежегодно его книги чаще всего слушают в ноябре и в апреле, то есть перед заключительными сочинениями, экзаменами и зачётами в учебных заведениях.
Как писал NEWS.ru, российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, какие книги россияне могут почитать, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. В своём списке он указал произведения российских классиков.
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