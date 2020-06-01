Эксперты назвали самые популярные книги Пушкина в аудиоформате

https://static.news.ru/photo/acaced62-a425-11ea-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман в стихах «Евгений Онегин» и повесть «Капитанская дочка» русского писателя Александра Пушкина оказались самыми популярными среди произведений автора, с которыми можно ознакомиться в аудиоформате.

Эксперты сервиса Storytel провели исследование и выяснили, что Пушкин наиболее востребован среди поэтов, сообщает ТАСС. К его самым прослушиваемым книгам также относятся «Дубровский», «Пиковая дама» и «Повести Белкина». Анализ статистики приурочен к празднованию дня рождения автора, которому 6 июня исполнится 321 год.

К торжественной дате в этом году крупнейший сервис аудиокниг впервые приготовил интересные статистические факты о том, насколько Пушкин востребован у сегодняшних слушателей в России и за рубежом, какие произведения слушают чаще всего и кто больше популярен — Пушкин-поэт или Пушкин-прозаик, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что стихи и проза писателя набирают одинаковое количество прослушиваний. Ежегодно его книги чаще всего слушают в ноябре и в апреле, то есть перед заключительными сочинениями, экзаменами и зачётами в учебных заведениях.

Как писал NEWS.ru, российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, какие книги россияне могут почитать, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. В своём списке он указал произведения российских классиков.