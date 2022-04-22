Британский певец Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве до начала спецоперации России. Видеоролик является новой версией сингла 2Step, который музыкант записывал в прошлом году вместе с рэпером Lil Baby. Клип появился на YouTube 22 апреля.
Ролику предшествует дисклеймер. В нём Ширан отметил, что это была его первая поездка на Украину и там он почувствовал себя желанным гостем.
Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя таким желанным гостем во время моего пребывания там — все, от съёмочной группы до многих людей, с которыми я встречался в свои выходные, — написал музыкант.
Ранее сын лидера группы The Beatles Джона Леннона Джулиан Леннон впервые исполнил культовую песню отца Imagine на благотворительном концерте. Своим поступком 59-летний певец нарушил данное когда-то обещание.