Эд Ширан выпустил клип, снятый в Киеве

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Поэтесса Лариса Фицнер призналась, что поэтический дар посетил её после того, как она обучилась методике гипнотерапии. Вдохновением для неё служат люди, которые приходят к ней на сеансы психотерапии, пишут argumenti.ru.

Стихи действительно пришли ко мне после обучения гипнотерапии, когда я начала работать с пациентами, — по другой теории, направлению, методике. Первым делом я расслабляю человека, снимаю симптом тревоги. Потом начинаем...