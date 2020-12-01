Друг Джигарханяна рассказал, как актёр переживал смерть дочери

https://static.news.ru/photo/42a1443c-3461-11eb-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Друг Армена Джигарханяна Никита Симонян рассказал, что актёр до последней минуты переживал смерть дочери Елены. Дочь народного артиста, которая собиралась пойти по стопам отца, трагически умерла в 23 года в канун нового 1988 года, отравившись в машине угарным газом.

Её тело нашли в гараже у ворот, тело молодого человека, с которым встречалась Елена — в салоне автомобиля. Елена должна была играть в одной постановке с отцом, но вместо праздника семья погрузилась в траур. До последнего дня фото дочери стояло возле Джигарханяна, её уход стал для актёра вечной болью. Именно поэтому Джигарханян пожелал покоиться на Ваганьковском кладбище рядом с Еленой, пишет KP.RU.

Сам артист предпочитал никогда не обсуждать эту тему, лишь однажды он обмолвился в СМИ, что не уберёг дочь. Угасать народный артист постепенно стал тоже после ухода дочери. В октябре нынешнего года он пришёл в родной театр, но уже было понятно, что пришёл попрощаться. Причём, сам актёр это прекрасно понимал.

По словам Симоняна, подкосил народного артиста брак с пианисткой Цымбалюк-Романовской: больше всего на свете Джигарханян не хотел, чтобы эту его историю выносили на публику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приёмный сын Армена Джигарханяна Степан обвинил бывшую супругу отца Цымбалюк-Романовскую в том, то она пиарится на смерти его отца. Пианистка уверяет, что народный артист умер из-за «плохого ухода».