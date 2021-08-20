Doritos выкупила у 13-летней девочки редкий начос за 1,5 млн рублей

Компания Doritos, производящая чипсы, выкупила у 13-летней австралийки из Квинсленда, Райли Стюарт, необычный начос, напоминающий слойку, за 1,5 млн рублей. Подробнее об этом пишет 9News.

Я нашла «слойку» в Doritos! Это ценно или мне стоит просто съесть ее? Скажите мне, пожалуйста, — подписала свой TikTiok Стюарт.

Ролик с необычным начос быстро набрал популярность в социальной сети: ошеломляющий успех надоумил девочку выставить свою находку на онлайн-аукцион eBay. За два часа стартовая стоимость уникального продукта выросла с $1 до $20 тысяч. Аукцион вскоре закрыл торги, а лот удалил, но компания-производитель нашла 13-летную Стюарт и выкупила у нее начос за финальную стоимость лота — $20 тысяч.

Ранее кусок свадебного торта 40-летней давности со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы был оценен в 51 тысячу рублей.