Дочь тяжелобольной Заворотнюк заболела коронавирусом

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заразилась коронавирусом. В сторис Instagram она опубликовала положительный тест на COVID и рассказала о симптомах.

Девушка призналась, что заболела впервые. Анна предполагает, что подцепить инфекцию могла либо в самолёте, либо на отдыхе в Крыму. Дочь Анастасии Заворотнюк написала, что там никто не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. На вопрос о питании она рассказала , что есть ей сейчас не хочется, так как пропали запахи и вкусы.

Это правда ужасно, температура 38,5 уже второй день. Ломит кости все, особенно колени. Слабость дикая. Зубы сегодня чистила, и пришлось на пол сесть, сил нет вообще, и голова прям плавится, — написала Анна.

О вакцинации дочь звезды «Моей прекрасной няни» думала, но реализовать не успела из-за опасений.

Ранее Анна раскрыла свои диагнозы. Оказалось, что 25-летняя девушка страдает «депрессией, угнетённым настроением, тревогой и паническими атаками». Она отметила, что заболела более двух лет назад, а на протяжении года «глушила себя сильными препаратами», но только навредила организму.

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди ранее заявляли, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания. По их словам, врачи разрешили артистке плавание и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.

Заворотнюк известна главной ролью в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», а также проектами на российском телевидении — «Танцы со звёздами», «Минута славы», «Ледниковый период».