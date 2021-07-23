Дмитрий Шепелев впервые показал крупным планом сына от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своём Instagram впервые крупным планом показал лицо сына от Жанны Фриске Платона. Отец поделился: мальчик уже взрослый и не нуждается в защите от пристального внимания.

Шепелев рассказал, что восемь лет назад он принял для себя решение не показывать фото Платона в соцсетях. Тогда на это было несколько причин, главная из которых — желание защитить ребёнка от чрезмерного внимания посторонних. Ведущий пояснил: тогда Платону нужны были только любовь, забота и спокойствие.

Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон — привет, — подписал Дмитрий фотографии сына.

На заглавном кадре подросший сын Фриске лежит на траве и улыбается. Следующие два кадра с той же локации, но вместе с отцом.

Жанна Фриске была гражданской женой Шепелева после первого брака с Анной Таболиной. 7 апреля 2013 года у пары в Майами родился сын Платон Дмитриевич Шепелев, его крёстной матерью стала певица Ольга Орлова. 15 июня 2015 года Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет.

Ранее сообщалось, что Шепелев в день рождения покойной возлюбленной опубликовал пост, где удивился, почему его и их общего с певицей сына постоянно все жалеют. Он отметил, что «нет ничего хуже и омерзительней» жалости.