В день рождения Фриске Шепелев удивился, почему его сына жалеют

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения покойной возлюбленной Жанны Фриске опубликовал пост, где удивился, почему его и их общего с певицей сына Платона постоянно все жалеют. Публикация доступна на странице журналиста в Instagram. Он отметил, что «нет ничего хуже и омерзительней» жалости.

Шепелев подчеркнул, что Платон «необыкновенно яркий, умный мальчишка», что он хорошо учится и что у него много талантов в учёбе, музыке, и спорте.

Его (Платона. — NEWS.ru) обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее — он взял лучшее от своих родителей. Он живёт насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди, — добавил Шепелев.

Ведущий отметил, что Платон достоин «только восхищения и уважения» и что он им очень гордится.

Поэтому когда я вижу жалостливые сообщения, меня это удивляет, потому что жалость — это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых тёплых слов, — резюмировал журналист.

Жанна Фриске родила Платона 7 апреля 2013-го, а через два года умерла от рака мозга. Фриске преуспела и в составе поп-группы «Блестящие» (1996–2003), и как сольная исполнительница.

Ранее Шепелев рассказал, как Платон сильно расстроил его.