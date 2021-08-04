Дмитрий Дибров выбрал самую денежную профессию для своих детей

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru назвал профессию, которую выбрал бы для своих детей. Ведущий уверен: будущее за сферой IT. И чтобы освоить любую профессию из неё, нужно учить английский язык.

Тот, кто не хочет получить строителя коммунизма, а хочет получить свободного, хорошо образованного [ребёнка], должен учить его английскому языку. Если ты знаешь язык, ты уже больше не «совок». Если ты знаешь английский, тебе открыта вся мировая культура, — отметил журналист.

Дибров подчеркнул: знание языка также позволяет ребёнку выбрать в качестве будущей профессии IT-сферу.

IT и есть на сегодня самый перспективный социальный лифт. Мы спросим, вот какую выбрать ребёнку профессию, чтобы точно обеспечивала ему кусок хлеба. Я скажу — IT. Раньше это был юрфак (юридический факультет. — NEWS.ru), потому что тогда можно было пролезть в партийные деятели: грабить народ и жить припеваючи, — сказал он.

Однако сегодня Дибров не рекомендовал бы следовать такому плану. Он подчеркнул: в наши дни «партийные деятели слетают раз в полгода и оказываются героями полицейских хроник». По мнению журналиста, юридические профессии уже не являются актуальным социальным лифтом, а вот IT — наоборот.

Представители IT пойдут ещё больше в разнос. Уже сегодня всё делается благодаря компьютерам. Что же будет дальше? IT — это английский язык. Потому что компьютер и интернет всегда будут помнить своё происхождение, а это английский, — пояснил телеведущий.

Дибров также рекомендовал для изучения иностранного языка с раннего детства применять музыку. Например, он включает своим детям композиции группы The Beatles.

Битлы помогут нашим детям в будущем точно не спрыгнуть с подножки поезда, идущего вперёд, — заключил он.

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