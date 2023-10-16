Де Ниро все чаще задумывается о смерти Daily Mirror: Де Ниро назвал своей главной задачей «остаться в живых»

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press

80-летний американский актер Роберт Де Ниро сообщил, что в последнее время все чаще задумывается о смерти, поэтому ценит каждый день, проведенный с семьей, пишет Daily Mail. Актер сообщил, что ему трудно ухаживать за шестимесячной дочерью Джией, появившейся на свет в мае 2023 года от его 45-летней подруги Тиффани Чен. По словам Де Ниро, его главная задача сейчас — «остаться в живых».

Конечно, в моем возрасте я думаю о смерти... Меня это не останавливает, но я осознаю это. Теперь я больше думаю об оставшемся времени. Каждое лето, каждый новый сезон, я говорю: «Что ж, я собираюсь использовать эти несколько месяцев лета, чтобы побыть со своими детьми, со своей семьей». Теперь я ценю каждый день и стараюсь сделать как можно больше для детей, — заявил актер.

Де Ниро сообщил, что наслаждается отцовством, но выполнять физическую работу по уходу за дочерью ему уже трудно.

Жизнь не становится легче с появлением детей. Но все в порядке. Я имею в виду, что я не занимаюсь тяжелой работой, когда речь идет о заботе о маленькой дочери. Я здесь, я поддерживаю свою девушку. Но основную работу выполняет она. И у нас есть помощь, которая так важна, — подчеркнул Де Ниро.

Ранее Де Ниро отпраздновал 80-летие ужином в дорогом итальянском ресторане Locanda Verde в Нью-Йорке. На празднике присутствовали музыкант Пол Маккартни, кинорежиссеры Мартин Скорсезе, Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола, актриса Ума Турман с отцом, а также экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и члены семьи Де Ниро.



Также на вечеринке были замечены актеры Алек Болдуин с супругой, звезда картины «Король Нью-Йорка» Кристофер Уокен, а также Чазз Палминтери, известный по фильму «Подозрительные лица» и сериалу «Американская семейка». На мероприятии также присутствовала новорожденная дочь Роберта, которая появилась на свет в мае.