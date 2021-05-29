«Мы скрывали»: вокалистка Little Big ответила на слухи о романе с Ильичом

https://static.news.ru/photo/90a2cc36-c1e8-11eb-bb43-96000091f725_660.jpg Софья Таюрская Фото: sonyatayurskaya/instagram.com

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская впервые ответила на слухи о романе со своим коллегой Ильёй Прусикиным (Ильич). Звезда в интервью Ксении Собчак призналась, что они скрывали свои отношения.

Таюрская стала гостьей нового выпуска «Осторожно: Собчак». Она подтвердила роман с Ильичом, а также откровенно рассказала о прошлых отношениях и «свадьбе» с Джараховым.

В прошлом году стало известно, что Ильич и певица Ирина Смелая (Tatarka) разводятся. Пара не стала хранить причины в секрете, заявив, что они приняли это решение из-за высокой занятости и постоянных разъездов музыканта. Слухи о романе Ильича появились почти сразу. Поклонники начали предполагать, что у фронтмена Little Big роман на стороне с Таюрской. Знаменитости никак не реагировали на разговоры за спиной до сегодняшнего дня.

Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, всё было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020, но всё равно я для всех разлучница, — призналась Таюрская.

По словам певицы, у неё в это время тянулись семилетние отношения, в которых она не думала о том, что «надо увести мужика».

У меня были серьёзные отношения, я планировала заводить детей и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила, — рассказала вокалистка.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса международный конкурс «Евровидение» был отменён. Россию должны были представлять Little Big с песней UNO. Клип на эту песню стал самым популярным видео на канале Евровидения в Youtube за всю историю. В марте 2021 года стало известно, что группа не представит Россию в этом году. Участники коллектива объявили об этом в Instagram.