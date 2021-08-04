Циклон испортил секретные каникулы Кейт Миддлтон и её семьи

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети планировали провести секретные каникулы на британском острове, однако обрушившийся циклон испортил королевской семье впечатления от отдыха. Об этом сообщает express.co.uk.

Герцог и герцогиня Кембриджские тайно покинули Лондон в надежде провести незабываемый отдых всей семьёй на острове Силли, расположенном на юго-западе Великобритании. Несмотря на то что там живут всего пять человек, а туристы появляются крайне редко, один из отдыхающих опознал в семействе Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их троих детей.

В прошлом году они уже приезжали на Силли и, прекрасно отдохнув, решили посетить остров вновь. Однако на этот раз супругам не повезло: внезапный циклон принёс ливни и сильные грозы, опустив температуру воздуха до 11 градусов по Цельсию и окончательно испортив каникулы королевскому семейству.

Ранее Кейт Миддлтон заняла должность принца Гарри, заступив на пост главы союза Англии по регби.