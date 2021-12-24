Быков назвал извинения Сокурова перформансом

Режиссёр Александр Сокуров в первую очередь является художником и действует именно как художник, а его извинения за резкие высказывания на встрече с президентом России Владимиром Путиным — это перформанс, заявил писатель Дмитрий Быков. Более того, он считает, что письмо Сокурова к руководителю Совета по правам человека Валерию Фадееву — это упрёк, передаёт Sobesednik.ru.

«Искренне сожалею об этом» — это что, искреннее сожаление? Это всего лишь выражение уверенности в том, что руководитель независимой, важной инстанции бегает консультироваться в администрацию президента и является ручным политиком, агентом власти. «Никто в России не станет защищать честь и достоинство члена президентского совета» — это не извинение, а упрёк, если не обвинение, и не только Фадееву, а всему обществу, — заявил Быков.

Писатель добавил, что обращение к президенту и такое письмо — единственная доступная возможность несогласного художника показать, что могут сделать с каждым. Такое «юродство» только и доступно сейчас, когда проявлять публичное недовольство нельзя, когда выход на улицы «приравнен к террору», а спор с руководством уподоблен государственной измене, считает Быков. Он высказал мнение, что поведение Сокурова — это превращение биографии в показательный процесс.

Так вели себя многие, от Пастернака до Аксёнова. Отрадно, что Сокуров остаётся авангардистом не только в творчестве. Ещё отраднее, что он воспитал не только превосходных учеников, но и умных зрителей, умеющих читать между кадрами, — заключил писатель.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм слова Александра Сокурова о России. Режиссёр предложил рассмотреть возможность отделить территории, которые хотят жить самостоятельно. По мнению Кадырова, это американская позиция.