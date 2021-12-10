Кадыров попросил проверить на экстремизм слова Сокурова о России

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил предложение режиссёра Александра Сокурова о конфигурации России и возможности отделения территорий, которые хотят жить самостоятельно. По мнению политика, такой путь ведёт к развалу страны. Своё мнение Кадыров опубликовал в личном Telegram-канале.

Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко, — написал Кадыров.

Политик посоветовал режиссёру. в частности. новейшую историю Чеченской рспублики, жители которой на референдуме в 2003 году «решили быть в составе Российской Федерации».

На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера, — резюмировал Кадыров.

Заседание СПЧ с участием президента России Владимира Путина прошло 9 декабря. В ходе встречи режиссёр Александр Сокуров предложил подумать относительно конструкции российского государства. В частности, он предложил «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью».

Путин не согласился с такой позицией. Он призвал режиссёра не толкать страну к опасной черте и предложил подумать, прежде чем делать подобные высказывания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вероятность ареста режиссёра Александра Сокурова за слова о российской территории, которые он произнёс в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).