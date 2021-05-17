Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение, подвинув Францию

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Официальные букмекеры международного песенного конкурса «Евровидение» обновили свой прогноз. Новым фаворитом стала Италия, Франция подвинулась на вторую позицию, передает портал EuroINvision .

Италию в этом году представляет рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Днем 17 мая шансы на победу у этой страны увеличились до 23%. Ранее лидировавшая Франция с 19% оказалась на второй строчке в таблице прогнозов. На Евровидении страну представляет Барбара Прави с песней Voilà.

Тройку лидеров замкнула мальтийская певица Дестини Чукуньере с композицией Je me cassе. Вероятность ее победы — 12%. Добавим, что Россия с единственным шансом на победу располагается на 11-й строчке топа, начиная список стран с вероятностью 1%. Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Ранее Манижа Сангин (Manizha), представляющая на песенном конкурсе Россию, рассказала, как отпразднует победу, если, конечно, удастся выиграть. Шоу в этом году, по словам певицы, похоже на санаторий: участники не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки отменили на фоне пандемии COVID-19. Звезда добавила, что сейчас находится «в состоянии спокойствия».