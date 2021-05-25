Британская модель умерла после прививки AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/97657eb4-bd57-11eb-9636-96000091f725_660.jpg Стефани Дюбуа Фото: Stephanie Dubois/facebook.com

Британская модель Стефани Дюбуа скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Причиной смерти стал тромбоз, передаёт The Sun.

Манекенщице было 39 лет. Таблоид сообщает , что модель получила первую дозу вакцины 6 мая в городе Пафос на Кипре.

Итак, сегодня мне сделали прививку! Ненавижу иголки, и этот день не стал исключением. Теперь я чувствую себя ужасно. Провожу время в постели с пиццей, — написала в этот день Дюбуа на своей странице в соцсетях.

Однако уже через неделю за жизнь британской модели пришлось бороться местным врачам. Она обратилась в больницу, когда почувствовала проблемы с дыханием. Стефани писала, что у неё появилась дрожь во всём теле и «сжались» суставы. Кроме того, у женщины постоянно болела голова.

Мама и папа отправили меня пройти тест на коронавирус, который, к счастью, оказался отрицательным. Однако в чём проблема, понятнее не стало. Может быть, это такая реакция на вакцину, — предположила манекенщица.

Дюбуа 19 мая оказалась в коме. По данным местных СМИ, у неё произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к смерти 22 мая.

Ранее сообщалось, что актриса Сальма Хайек провела дома в изоляции около семи недель — первая номинированная на «Оскар» мексиканка едва справилась с коронавирусом. Знаменитость готова была «умереть дома», лишь бы не госпитализироваться.