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Британская модель умерла после прививки AstraZeneca

15:34, 25 мая 2021
Стефани Дюбуа Стефани Дюбуа Фото: Stephanie Dubois/facebook.com

Британская модель Стефани Дюбуа скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Причиной смерти стал тромбоз, передаёт The Sun.

Манекенщице было 39 лет. Таблоид сообщает, что модель получила первую дозу вакцины 6 мая в городе Пафос на Кипре.

Итак, сегодня мне сделали прививку! Ненавижу иголки, и этот день не стал исключением. Теперь я чувствую себя ужасно. Провожу время в постели с пиццей, — написала в этот день Дюбуа на своей странице в соцсетях.

Однако уже через неделю за жизнь британской модели пришлось бороться местным врачам. Она обратилась в больницу, когда почувствовала проблемы с дыханием. Стефани писала, что у неё появилась дрожь во всём теле и «сжались» суставы. Кроме того, у женщины постоянно болела голова.

Мама и папа отправили меня пройти тест на коронавирус, который, к счастью, оказался отрицательным. Однако в чём проблема, понятнее не стало. Может быть, это такая реакция на вакцину, — предположила манекенщица.

Дюбуа 19 мая оказалась в коме. По данным местных СМИ, у неё произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к смерти 22 мая.

Ранее сообщалось, что актриса Сальма Хайек провела дома в изоляции около семи недель — первая номинированная на «Оскар» мексиканка едва справилась с коронавирусом. Знаменитость готова была «умереть дома», лишь бы не госпитализироваться.

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