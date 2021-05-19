«Я лучше умру дома»: Сальма Хайек едва справилась с коронавирусом

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Актриса Сальма Хайек провела дома в изоляции около семи недель — первая номинированная на «Оскар» мексиканка едва справилась с коронавирусом. В интервью Variety знаменитость призналась, что отказалась госпитализироваться.

Мой врач умолял меня поехать в больницу, так как болезнь протекала в тяжёлой форме. Я сказала: «Нет, спасибо. Я лучше умру дома», — рассказала 54-летняя актриса.

Хайек живёт в Лондоне. Особняк она делит с мужем, генеральным директором Kering Франсуа-Анри Пино, и их 13-летней дочерью Валентиной. Во время изоляции актрисе пришлось остаться в одиночестве в одной из комнат. В какой-то момент врачи были вынуждены дать ей кислород.

В настоящий момент Хайек поборола COVID-19, однако признаётся, что до сих пор страдает от последствий болезни. По её словам, она очень быстро устаёт и постоянно чувствует переутомление. Несмотря на это, получив отрицательный тест и почувствовав себя лучше, знаменитость сразу вернулась к работе. Сальма снялась в новом фильме «Дом Гуччи», главные роли в котором сыграли голливудский актёр Адам Драйвер и певица Леди Гага.

Ранее сообщалось, что один из участников международного музыкального конкурса «Евровидение» заразился коронавирусом. Тест на COVID-19 оказался положительным у представителя Исландии.