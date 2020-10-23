Брат Эдуарда Успенского умер от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/279b1c64-158d-11eb-ac01-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Успенский Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Младший брат Эдуарда Успенского Юрий умер от коронавируса в возрасте 81 года в Москве. Об этом сообщила невестка Юрия Успенского Марина.

Брата знаменитого детского писателя кремируют в Хованском крематории в понедельник, 26 октября. По словам Марины Успенской, брат автора «Чебурашки» незадолго до смерти решил съездить в санаторий. Несмотря на то что родственники его всячески отговаривали, Успенский-младший всё-таки настоял на своём, сообщает «Собеседник».

Вернулся из санатория брат знаменитого писателя раньше срока, он пожаловался на недомогание. У Юрия Успенского поднялась температура, и ему вызвали скорую. Прощаясь, брат детского писателя произнёс фразу «Скоро я встречусь с Галей», имея в виду почившую раньше него супругу.

Из больницы брат автора детских книг домой не вернулся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что студия «Союзмультфильм» посвятила памяти детского писателя Эдуарда Успенского новую короткую картину «Переезд». История в мультфильме рассказана от лица Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк.