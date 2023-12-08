Бондарчук оставил Скабееву без награды ТЭФИ Бондарчук победил в номинации «Интервьюер» на премии ТЭФИ

Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»

Федор Бондарчук

Победителем в номинации «Интервьюер» на премии ТЭФИ-2023 стали Федор Бондарчук и программа «Кино в деталях». Также на награду претендовали ведущая передачи «60 минут» Ольга Скабеева и ведущий канала «Россия К» Владислав Флярковский, сообщила пресс-служба премии.

Сам Бондарчук не присутствовал на церемонии. Предположительно, он находился на съемках нового выпуска своей передачи, передает РЕН ТВ.

В номинации «Журналистское расследование» победил сюжет «Золото. Чужакам тут не место» журналистов МИЦ «Известия». Награду вручили фигуристы-супруги Роман Костомаров и Оксана Домнина. Костомаров пожелал всем гостям церемонии здоровья. В своем сюжете журналисты рассказали о маленьком поселке Вершино-Дарасунский под Читой, изрытом тоннелями, где люди занимаются незаконной добычей золота.

Победителем в номинации «Документальный фильм» стал «Кто тебя победил никто». В номинации «Программа о спорте» награду получила программа «Катар 2022. Все на футбол» на Матч ТВ. В номинации «Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор» награды удостоили Георгия Черданцева.

Ранее сообщалось, что в номинации «Легендарная телевизионная программа» победила передача «Что? Где? Когда?». А народный артист Николай Цискаридзе, который ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале, одержал победу в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу».