Общественное сознание граждан России подверглось «сокрушительному удару» в 90-е годы, рассказал блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в интервью YouTube-каналу Metametrica.

В качестве примера он привёл ситуацию со съёмками кинокартины про подвиг батальона генерал-майора Панфилова, остановившего немцев под Москвой во время Великой Отечественной войны.

Поднялась дикая совершенно буча: «никаких панфиловцев не было, это ложь», «это миф». Задаёшь вопрос: немцы на Советский Союз напали? Да, напали. Немцы до Москвы дошли? Дошли. Оборона Москвы была? Была. Панфиловская дивизия участие в обороне принимала? Принимала. Бой у разъезда Дубосеково был? Был. В чём вопрос-то? 28 их было или 27, это что, какая-то критическая роль? — отметил Пучков.

По его словам, сейчас рассекречивают массу документов и изучают события времён Второй мировой войны, наконец-то, неангажированные эксперты. Гоблин, однако, подверг критике «финансирование вредных фильмов» о ВОВ.

Дело в том, что это же государство, например, спонсирует производство фильмов типа там каких-нибудь «Девятаевых», «Утомлённых солнцем», там «Штрафбатов» и прочее, это же государство спонсирует. Оно, с моей точки зрения, поражено шизофренией. Шизофрения — это крайне тяжело, — считает Пучков.

Накануне президент России Владимир Путин написал статью под названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летней годовщине нападения Германии на СССР. Материал также опубликовали на сайте Кремля.

В нём российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.

Ранее сообщалось, что читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду на улучшение отношений между Москвой и Брюсселем.