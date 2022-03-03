BBC Studios отозвала лицензии на контент в России

Прекратить лицензирование контента для российских пользователей решила BBC Studios. Об этом пресс-службу канала сообщила в Twitter. Там отметили, что причиной такого решения стала ситуация на Украине.

Согласно сообщению , BBC Studios, «как и многие медиакомпании, пристально наблюдала за событиями [на Украине]».

В декабре 2019 года BBC Studios заключила сделку с «Яндексом» по купле-продаже форматов сериалов и фильмов для их производства в будущем. Также с 2020 года пользователи принадлежащей «Яндексу» площадки «Кинопоиск» получили доступ к более чем 100 часам контента британской студии, в том числе ко всем сезонам сериала «Доктор Кто».

Ранее о приостановке деятельности и отмене премьер фильмов в России из-за военной спецоперации на Украине объявили Disney, Warner Bros., Sony, Netflix, Universal Pictures.

О начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил в своём обращении к гражданам рано утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».