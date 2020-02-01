Альтист и дирижёр Юрий Башмет положительно охарактеризовал нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, пообещав при этом помочь главе Минкульта.
В беседе с «АиФ» Башмет
Вот новый министр культуры: молодая, красивая девушка, которая при этом вполне в теме. А мы ей будем помогать, — заметил дирижёр.
Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали нового министра культуры за её высказывания в личном блоге на площадке Livejournal в 2008 году. Среди прочих высказываний Ольги Любимовой, пользователи отметили, что она «не переносит оперу, балет и классическую музыку», негативно высказывалась об общепризнанных шедеврах мирового искусства и архитектуры. Кроме того, министр выражала негодование по поводу посещения музеев, причём, как европейских, так и русских. Как передавал NEWS.ru, за министра вступилась заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
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