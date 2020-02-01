https://static.news.ru/photo/ec8db992-44f4-11ea-9001-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Альтист и дирижёр Юрий Башмет положительно охарактеризовал нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, пообещав при этом помочь главе Минкульта.

В беседе с «АиФ» Башмет отметил , что сфера культуры сейчас получает поддержку от государства. Дирижёр напомнил, что в своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о выделении миллиардов рублей на приобретение инструментов в музыкальные школы страны. Башмет также с оптимизмом оценил формирование нового правительства и отдельно остановился на фигуре министра культуры.

Вот новый министр культуры: молодая, красивая девушка, которая при этом вполне в теме. А мы ей будем помогать, — заметил дирижёр.

Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали нового министра культуры за её высказывания в личном блоге на площадке Livejournal в 2008 году. Среди прочих высказываний Ольги Любимовой, пользователи отметили, что она «не переносит оперу, балет и классическую музыку», негативно высказывалась об общепризнанных шедеврах мирового искусства и архитектуры. Кроме того, министр выражала негодование по поводу посещения музеев, причём, как европейских, так и русских. Как передавал NEWS.ru, за министра вступилась заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.