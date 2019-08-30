https://static.news.ru/photo/ab7aa6e6-cd43-11e9-adbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geopark Yangan-Tau™ | Геопарк Янган-Тау/vk.com

Расположенный в Башкирии геопарк «Янган-Тау» первым в России и на всём постсоветском пространстве вошёл в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Решение о внесении принял Совет по глобальным геопаркам в Индонезии.

«Янган-Тау» расположен на территории Салаватского района. Свой статус он получил в 2017 году, когда учёные обнаружили там геологические разрезы.

Парк представляет собой комплекс объектов геологического, биологического, исторического и культурного наследия. На его территории расположены геологические объекты международного значения: разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау, — говорится в сообщении правительства региона.

Ранее News.ru писал, что город Баган в излучине реки Иравади, являющийся древней столицей Мьянмы, получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он славится тысячами буддийских храмов и богатейшей историей. Здесь сохранились археология, фрески, ступы. Этот ансамбль монументальной архитектуры отражает силу религиозной преданности ранней буддийской империи, подчёркивают эксперты ЮНЕСКО.