https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Телеканал «Муз-ТВ» запустил в Instagram акцию «Мой и пой». В её рамках артисты публикуют видео, на которых моют руки, напевая популярные песни.

В мероприятии уже приняли участие Светлана Лобода, Родион Газманов, Жасмин, Анна Семенович, Татьяна Терешина и Денис Клявер, сообщает ТАСС.

Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук снижает риски заболевания. А пение — повышает настроение, — написал директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров, запустив акцию.

Светлана Лобода, в свою очередь, призвала поклонников в режиме самоизоляции петь, танцевать и поднимать друг другу настроение.

Как писал NEWS.ru, актёры, художники и музыканты приняли участие в акции, в рамках которой предлагают друг другу исполнять отрывки из любимых произведений и показывать свои картины и этюды. Эстафета, проходящая в соцсетях, получила название #homeartchallenge.