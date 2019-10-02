https://static.news.ru/photo/55f9e4fe-5037-11e9-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ivleevadaily

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма.

Кроме того, её авторская программа «Агент-шоу» также удостоена премии ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

Отмечается, что шоу Ивлеевой выходит в эфир на телеканале «Пятница». На премию ТЭФИ также претендовали шоу «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» («Первый канал»).

При этом сама Ивлеева не смогла приехать на торжественную церемонию, поэтому престижную награду получили члены её команды, сообщает газета «Ведомости».

Как писал News.ru, журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором премии ТЭФИ, из-за «зависти и недоброжелательности в телевизионном мире». Познер надеялся, что Академии удастся сделать ТЭФИ престижнейшим призом, который приобретёт международный вес. Однако члены жюри, представлявшие Первый канал, Россию и НТВ, голосовали за своих коллег, чем нарушали правила.