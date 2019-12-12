В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесён альпинизм. Решение было принято в Боготе в рамках 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Заявку на включение этого вида спорта и активного отдыха в список подавали Франция, Италия и Швейцария.
Ранее NEWS.ru писал, что частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО может стать тайский массаж. С просьбой о включении его в список в ООН обратилось правительство Таиланда. Около 25 тысяч жителей страны практикуют этот вид массажа, который «считается частью искусства, науки и культуры традиционного здравоохранения».