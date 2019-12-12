Фото: Valeriy Kudryashov/Global Look Press

На фасаде одного из торговых центров Санкт-Петербурга была установлена статуя императора Октавиана Августа. Пользователи Сети заметили, что его лицо похоже на российского президента Владимира Путина.

Сообщается, что помимо статуи Августа, на фасаде также установлены и другие известные римляне. Октавиан Август Владимирович, — прокомментировал один из пользователей изображение. Ранее резонанс вызвала другая статуя. Директор музея «Сталинградская...