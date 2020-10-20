Актёр Константин Крюков рассказал, как горюет по бабушке Ирине Скобцевой

https://static.news.ru/photo/34e2f65e-1361-11eb-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Звезда российских сериалов, племянник Фёдора Бондарчука и сын Алёны Бондарчук тяжело переживает смерть бабушки Ирины Скобцевой. Об этом свидетельствует публикация в микроблоге потомка звёздной семьи.

Сын Алёны Бондарчук прервал долгожданный отпуск в Крыму, чтобы вернуться в столицу и успеть попрощаться с бабушкой. В Instagram Крюков опубликовал чёрно-белое фото актрисы и подписал его трогательными словами.

Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова. Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша!

Ранее NEWS.ru сообщал, что прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдёт в четверг, 22 октября, в Москве. Траурная церемония состоится в 14:00 на Новодевичьем кладбище.