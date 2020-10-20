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Актёр Константин Крюков рассказал, как горюет по бабушке Ирине Скобцевой

08:39, 21 октября 2020 13
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Звезда российских сериалов, племянник Фёдора Бондарчука и сын Алёны Бондарчук тяжело переживает смерть бабушки Ирины Скобцевой. Об этом свидетельствует публикация в микроблоге потомка звёздной семьи.

Сын Алёны Бондарчук прервал долгожданный отпуск в Крыму, чтобы вернуться в столицу и успеть попрощаться с бабушкой. В Instagram Крюков опубликовал чёрно-белое фото актрисы и подписал его трогательными словами.

Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова. Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша!

Ранее NEWS.ru сообщал, что прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдёт в четверг, 22 октября, в Москве. Траурная церемония состоится в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

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