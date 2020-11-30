Актриса Валентина Титова заявила, что знает, кто убил её мужа

https://static.news.ru/photo/83e933a8-330f-11eb-be5f-fa163e074e61_660.jpg Валентина Титова Фото: Агеенко Игорь/ТАСС

Российская актриса Валентина Титова, снявшаяся в фильмах «Петровка, 38», «Щит и меч» и «Дни Турбиных», уверена, что её супруга, кинооператора Георгия Рерберга убили, и она знает, кто совершил преступление.

Муж Титовой работал с такими режиссёрами, как Ролан Быков, Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Мужчина умер в 1999 году в возрасте 61 года, по официальной версии, в результате разрыва сердца. В день трагедии жены не было рядом. В то время она купила дом за Волгой и уехала прибрать там. В тот день у Рерберга были гости.

У нас дверь всегда открыта — у людей искусства всегда так. Это был клофелин. Это было преднамеренное убийство. Должна была сбыться мечта кое-кого, но не состоялась. Никто не знал, что я наследница его состояния, — рассказала артистка в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Она добавила, что люди, замешанные в преступлении, до сих пор живы. Знакомый адвокат сказал Титовой, что в случае суда их посадят максимум на год. Актриса боялась, что, выйдя на свободу, они начнут мстить.

Я встречалась позже с теми, кто это сделал. Это сделала женщина. Корила себя, что уехала тогда. Не надо было уезжать. Ничего бы не случилось, — отметила артистка.

Ранее продюсер Марк Рудинштейн заявил, что Ирину Цывину, вдову Евгения Евстигнеева, убили сын и его приятель, которые на момент смерти актрисы находились в квартире. Своими догадками кинодеятель поделился в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, где обсуждались подробности смерти Ирины Цывиной. Известно, что нашёл её мёртвой сын Евгений, который не смог толком объяснить случившееся.

Рудинштейн также добавил, что сын актрисы мог быть от другого мужчины и это тоже могло быть причиной смерти Цывиной. Гости студии уточнили, что речь идёт об Олеге Янковском, роман с которым приписывали Цывиной.

Известно, что перед смертью 55-летняя актриса много ссорилась с сыном, который часто приводил друзей домой, чем раздражал мать. Подруга Цывиной Аида Гицба рассказала, что та предчувствовала свою кончину и боялась писать завещание на имущество, говоря, что это только «всё ускорит». Речь идёт о наследстве в 70 млн рублей, которое осталось после актрисы и которое не могут поделить её дети — дочь Зиновия, живущая в Нидерландах, и сын Евгений, который в последнее время жил с матерью.

Непонятна в этой истории и роль молодого возлюбленного актрисы Дениса Сердюкова, который в студии заявил, что они с Цывиной рассчитывали пожениться и даже думали о детях. Сам Сердюков заявил, что не претендует на наследство Цывиной, но интересным оказался другой факт. Именно Сердюков был сожителем покойного артиста Александра Числова, который лишился имущества и умер в возрасте 54 лет.

Сын Цывиной Евгений Благонравов не раз после называл Сердюкова «аферистом и альфонсом» и «страшным человеком». Дети актрисы не стали докапываться до истины и выяснять, как именно умерла их мать и что стало этому причиной. Проводивший проверку Следственный комитет пришёл к выводу, что вдова Евстигнеева умерла от инфаркта, писал NEWS.ru.