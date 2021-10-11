Актриса Людмила Поргина пострадала в ДТП в центре Москвы

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила NEWS.ru, что пострадала в ДТП, которое произошло в центре Москвы. Актриса театра «Ленком» попала в аварию четыре дня назад: в такси, где она находилась, врезался джип. С жалобами на сильное головокружение Поргина была вынуждена обратиться к врачам. Вдова Караченцова подозревает, что получила сотрясение мозга.

Четыре дня назад я ехала на такси по Ленинскому проспекту, и в меня въехал джип. Сразу приехали скорая помощь, пожарная, полиция. Я сказала водителю машины, который сбил наше такси: «Вы понимаете, надо быть осторожным, это же жизни людей». Очень важно быть предельно внимательным, ответственным за рулём, — отметила актриса.

Людмила Поргина призналась, что пятый день испытывает сильное головокружение. Подозревая у себя сотрясение мозга, она была вынуждена обратиться к врачам.

С головой плохо. Очень кружится, конечно. Сейчас вот еду в поликлинику проверять голову. Наверное, сотрясение, — добавила вдова Караченцова.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Сочи. В машине, водитель которой, предположительно, стал виновником аварии, находилась телеведущая Ксения Собчак. После столкновения она почти сразу покинула место ДТП, пересела в другое авто и направилась в аэропорт, откуда вылетела в Москву. По словам Собчак, в результате аварии она получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.