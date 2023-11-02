Актер Георгий Иобадзе раскрыл секреты подготовки к моноспектаклю Иобадзе рассказал о работе над моноспектаклем «Я, бабушка, Илико и Илларион»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгий Иобадзе

Режиссер и исполнитель главной роли в моноспектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион» Георгий Иобадзе приоткрыл в беседе с NEWS.ru секреты подготовки к работе над постановкой. Артист признался, что очень сильно вдохновлялся детством, проведенным в Абхазии.

Я провел детство в Гаграх. В Абхазии жил с четырех до восьми лет. Я взял очень много от детства, живя в Гаграх, от той природы удивительной. Своих друзей, свою бабушку и дедушку вспоминал, первая любовь у меня там тоже была в школе. Я учился первый-второй класс в грузинской школе, — поделился Иобадзе.

По словам актера, любой спектакль требует какой-то энергии и вдохновения, вне зависимости от того, камерная постановка или нет. Перед артистом всегда стоит задача сделать своего персонажа интересным, добавил режиссер.

Вообще в каждой роли интереснее, когда у персонажа разные грани и тут получается в одном персонаже много граней. Я в каждой роли стараюсь делать так, чтобы персонаж не был однообразным, — отметил он.

Также Иобадзе рассказал, что настроиться на работу ему помогают небольшие ритуалы. Так, признался собеседник, он любит посидеть один в тишине, почитать, прогнать материал в памяти, и найти в нем какие-то новые внутренние подтексты.

Не люблю заученные интонации, всегда стараюсь оживить себя заново. И если я что-то новенькое нахожу, это меня очень мотивирует, — добавил актер.

Премьера новой версии спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману грузинского писателя Нодара Думбадзе состоится в музыкальном театре «Градский Холл». Закрытый светский показ прошел 2 ноября. Среди пригашенных гостей названы Ева Польна, Резо Гигинеишвили, Александр Олешко, Александр Чайковский, Лариса Полуянова, Марат Гацалов и другие.

Ранее стало известно, что Московский академический театр сатиры покажет свое прочтение пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу, которой в этом году исполнилось 110 лет. Премьера состоится 21 января. Участие в спектакле примут Алена Яковлева, Ангелина Стречина и Сергей Чонишвили. Режиссер и сценограф Виктор Крамер отметил, что в пьесе «отражены все жанры любви».