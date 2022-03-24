«А где это?»: Михалков о попадании в чёрный список Латвии

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Советский и казахский актёр театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев умер в возрасте 99 лет, сообщается на странице во «ВКонтакте» Национального русского театра драмы имени Лермонтова в Алма-Ате. Причины смерти актёра не уточняются, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка, — говорится в сообщении. Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве, в семье ответственного работника...