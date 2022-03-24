«А где это?»: Михалков о попадании в чёрный список Латвии

«А где это?»: Михалков о попадании в чёрный список ЛатвииМихалков отреагировал на запрет посещать Латвию вопросом «А где это?»
Режиссёр Никита Михалков в комментарии для NEWS.ru отреагировал на решение МИД Латвии внести его в чёрный список вопросом «А где это?». Рига накануне объявила нежелательными в республике 25 российских деятелей культуры: кроме Михалкова в перечень попали актёры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, музыканты Николай Расторгуев и Полина Гагарина, а также телепродюсеры Тина Канделаки и Дмитрий Губерниев.
— Никита Сергеевич, просим прокомментировать следующее решение: в Латвии вас внесли в чёрный список и запретили посещать страну на неопределённый срок.
— Где?
— В Латвии.
— А где это?
Сегодня утром латвийские власти предоставили полный список лиц, признанных «нежелательными» и которым временно отказано во въезде.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбуди
Фигурантами дела станут должностные лица украинской Генпрокуратуры, принявшие решение о заочном аресте актёра и режиссёра Никиты Михалкова, народного артиста России Николая Баскова, певца и композитора Олега Газманова, а также телеведущей Тины Канделаки.
Российские звёзды подозреваются в посягательстве на территориальную целостность страны. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в случае неявки в суд для предъявления обвинений артисты будут объявлены в международный розыск.