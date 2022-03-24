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«А где это?»: Михалков о попадании в чёрный список Латвии

Михалков отреагировал на запрет посещать Латвию вопросом «А где это?»
13:49, 24 марта 2022
«А где это?»: Михалков о попадании в чёрный список Латвии Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Режиссёр Никита Михалков в комментарии для NEWS.ru отреагировал на решение МИД Латвии внести его в чёрный список вопросом «А где это?». Рига накануне объявила нежелательными в республике 25 российских деятелей культуры: кроме Михалкова в перечень попали актёры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, музыканты Николай Расторгуев и Полина Гагарина, а также телепродюсеры Тина Канделаки и Дмитрий Губерниев.

— Никита Сергеевич, просим прокомментировать следующее решение: в Латвии вас внесли в чёрный список и запретили посещать страну на неопределённый срок.

— Где?

— В Латвии.

— А где это?

Сегодня утром латвийские власти предоставили полный список лиц, признанных «нежелательными» и которым временно отказано во въезде.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам заочных арестов российских деятелей культуры на Украине. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Фигурантами дела станут должностные лица украинской Генпрокуратуры, принявшие решение о заочном аресте актёра и режиссёра Никиты Михалкова, народного артиста России Николая Баскова, певца и композитора Олега Газманова, а также телеведущей Тины Канделаки.

Российские звёзды подозреваются в посягательстве на территориальную целостность страны. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в случае неявки в суд для предъявления обвинений артисты будут объявлены в международный розыск.

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