110 деятелей культуры поддержали действия Путина на Украине: текст письма

Сегодня, 2 марта, 110 деятелей культуры отправили президенту Владимиру Путину письмо со словами поддержки его действий на Украине. Об этом NEWS.ru сообщил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны». Полный текст послания деятелей культуры российскому лидеру есть в распоряжении редакции.

В 1991 году в Беловежской пуще было совершено то, что не удавалось ни хану Мамаю, ни Наполеону, ни Антанте, ни Гитлеру, — было разорвано единство Святой Руси, собираемой тысячелетие нашими предками. На совести трёх людей, подписавших приговор великой стране, — все последовавшие за этим настроения и кровопролитие, длящиеся три десятилетия, — говорится в письме.

Авторы послания, среди которых Николай Лебедев, Дмитрий Певцов, Захар Прилепин, Василий Ливанов, Александр Панкратов-Чёрный, Мария Шукшина, Александр Пашутин, подчеркнули, что «восемь лет мы с болью наблюдали, как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры Украины, убивают наших братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской республиках, не признавших власть наползающей на Русский мир тьмы, по традиции поддерживаемой заокеанскими и европейскими кукловодами».

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Деятели культуры напомнили, что решение Владимира Путина о начале спецоперации на Украине было поддержано Государственной думой, Советом Федерации и «большинством нашего народа, за исключением тех „миротворцев“, которые сокрушались, что мы не отдали Гитлеру Ленинград, не склонили свои головы перед очередной ордой».

Сегодня врагам России удалось столкнуть родных братьев в масштабном военном противостоянии. Был ли у нас выбор? Наблюдать, как наши «коллеги» стягивают петлю на нашем горле, размещая базы вокруг нашей земли, завещанной нам нашими предками, или сказать, наконец, своё решительное слово. Вы — лидер, поддержанный народом, — это слово сказали, — отмечается в письме на имя президента России.

Подписанты добавили, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».