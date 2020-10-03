В результате стрельбы в жилом доме в Торонто погиб человек

https://static.news.ru/photo/537b0b98-0587-11eb-8427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории города Торонто, США, в одном из жилых домов произошла стрельба. В результате один человек погиб и ещё двое получили ранения.

Инцидент произошёл рано утром 3 октября. Стрельба была открыта на первом этаже многоквартирного дома на севере города.

В полицию о случившемся сообщили жильцы других квартир, услышавшие характерные звуки. Правоохранители приехали на место и обнаружили там трёх мужчин. Один из них на момент прибытия полицейских был уже мёртв. Остальных госпитализировали с огнестрельными ранениями. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых, которые могут быть причастны к стрельбе, передаёт телеканал CTV.

Как ранее писал NEWS.ru, тела двоих человек с огнестрельными ранениями обнаружили 22 сентября в частном доме в Новой Москве.

О ЧП сообщил друг семьи. Бизнесмен приехал проведать своего знакомого по просьбе его матери. Женщина говорила, что сын находится в депрессии.