В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета

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В Московской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Красногорске, им оказался знакомый жертвы преступления. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Инцидент произошёл 8 ноября в деревне Гольёво в подмосковном Красногорске. Там на летней кухне частного дома было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Красноярска, совершённом 8 ноября. Им оказался знакомый потерпевшего 1969 года рождения, который скрывался от следствия в Люберецком городском округе, — сообщила Ольга Врадий.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, погибший — криминальный авторитет Гайк Арутюнян. Мужчина владел несколькими бизнесами, при этом все они были оформлены не на его имя.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали сбежавшего из психбольницы убийцу.