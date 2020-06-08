В Москве задержали членов наркогруппировки за приобретение 35 кг кокаина

https://static.news.ru/photo/7e74d354-a9a4-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Москве трёх человек с 34,7 кг кокаина.

Им предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Теперь задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в Хабаровск. Наркотики прятали в бытовой технике. Так, на складе одного из железнодорожных перевозчиков была найдена микроволновая печь с килограммом мефедрона внутри и таблетками экстази. Позже в Хабаровске обнаружили предполагаемого организатора наркотрафика с крупной партией ЛСД.

Ранее в Ростове-на-Дону участковый торговал наркотиками на рабочем месте. Мужчину задержали после предложения местной жительнице купить 3,78 грамма героина. Полицейский был уволен. Сообщается, что он проработал в системе МВД почти 10 лет.