Полицейский из Ростова-на-Дону торговал наркотиками на рабочем месте

https://static.news.ru/photo/744a0a44-a99e-11ea-8705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону задержали полицейского, который торговал наркотиками на рабочем месте. Мужчина работал участковым уполномоченным.

По данным издания BAZA, 2 июня в своём кабинете он предложил местной жительнице купить у него 3,78 грамма героина. Стража порядка задержали и уволили из МВД. Он проработал в полиции почти 10 лет.

В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с бывшими полицейскими в Московской области. В машине нашли свёртки с наркотическим веществом.