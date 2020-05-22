Бывшие полицейские перевозили наркотики в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/db9ab55e-9c65-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с бывшими полицейскими в Московской области. В машине нашли свёртки с наркотическим веществом.

Инцидент произошёл на трассе М-4 «Дон», сообщили в местном ГУ МВД, Водитель и пассажир показали удостоверения силовиков, однако выяснилось, что документы просрочены, передаёт телеканал «360».

Изъятое вещество отправлено на экспертизу. По данным источника журналистов РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемые сейчас задержаны .

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске была пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской. Её организатором оказался ранее судимый 21-летний студент одного из местных колледжей.