Канал поставок наркотиков в микроволновках обнаружен в России

https://static.news.ru/photo/2acc0a9a-a096-11ea-baee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотических средств из Москвы и Санкт-Петербурга в Хабаровск. Запрещённые вещества прятали в бытовой технике.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО обнаружили на складе одного из железнодорожных перевозчиков микроволновую печь, внутри которой было спрятано более килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстази, сообщает РИА Новости.

В Еврейской автономной области позже, при попытке забрать наркотики из тайника, задержали хабаровчанку, которая, как полагают следователи, отвечала за торговлю мелкими партиями одурманивающих средств. Через некоторое время в Хабаровске вычислили предполагаемого организатора наркотрафика, у него обнаружили крупную партию ЛСД.

Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на преступление и незаконного производства, сбыта и пересылки наркотиков. Подозреваемые содержатся под стражей.

Как писал NEWS.ru ранее, болгарское национальное радио сообщило о задержании жителя Софии. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в квартире более 350 килограмм кокаина.