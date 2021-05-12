В Москве всё больше бизнес-леди стали попадать в СИЗО

https://static.news.ru/photo/45844626-b35b-11eb-a470-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Правозащитники отмечают рост числа женщин-предпринимателей, находящихся в СИЗО Москвы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Георгий Волков после посещения изолятора № 6.

По словам Волкова, в настоящее время среди лиц, содержащихся в московских следственных изоляторах, число бизнесменов достигает 15%. При этом фиксируется серьёзный рост женщин-предпринимательниц, находящихся под стражей.

Основной проблемой при этом является незаконный, по мнению заявителей, арест, считает председатель ОНК. К работе по данной проблеме планируется привлечь прокуратуру и правоохранительные органы.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, также посетившая изолятор, в качестве примера рассказала о многодетной матери, младшему ребёнку которой исполнилось всего три месяца. Женщина обвиняется в присвоении денег на территории другого государства.

Другая подследственная находится в СИЗО уже без малого шесть лет, её приговор трижды отправлялся на пересмотр.

Этих женщин объединяет «резиновая» ч. 4 ст. 159 ст. УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение. — NEWS.ru), которой сегодня «затягиваются» и предприниматели, и рядовые наёмные сотрудники, и бухгалтеры. Бизнес говорит об усилении давления на каждой встрече, — отметила бизнес-омбудсмен.

Ранее стало известно, что российский учёный Александр Кибальченко, участвовавший в разработке многоразового космического корабля «Буран», получил в СИЗО тяжёлую травму головы. Исследователь попал под стражу по подозрению в убийстве зятя.