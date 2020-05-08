Установлен ещё один организатор убийства миллиардера Минеева

https://static.news.ru/photo/64e57f7a-9125-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие установило ещё одного организатора убийства миллиардера Александра Минеева, совершённого в 2014 году. Заочное обвинение предъявлено Сарудину Багаудинову, который возглавляет общественную организацию «Федерация Киокусинкай Республики Дагестан».

Багаудинов также обвиняется в попытке отмывания денег и мошенничестве. Речь идёт об афере с имуществом миллиардера, в которой также были замешаны бывший адвокат Игорь Лесковский и предприниматели Александр Винсент и Екатерина Яковлева. Всем им заочно избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, Минеев был убит с целью захвата торговых площадей, принадлежавших его сети магазинов «Партия». В числе организаторов преступления назывались зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и бизнесмен Михаил Некрич, которые пребывают за границей.

Ранее NEWS.ru писал, что российских силовиков заподозрили в отравлении Шуппе. За рубежом его считают врагом президента РФ Владимира Путина.