Уголовное дело бывшего сити-менеджера Читы направили в суд

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Сотрудники СУ СК РФ по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Читы Олега Кузнецова. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму около 10 млн рублей.

Обвинительное заключение утверждено, прокуратура направила материалы уголовного дела в суд. Расследование вёл второй отдел по особо важным делам краевого управления СК. Кузнецов в ходе предварительного следствия отказался признавать себя виновным. Ранее ему продлили арест в качестве меры пресечения.

По версии следствия, в 2016 году некий предприниматель в качестве взятки обустроил территорию возле загородного дома Кузнецова на 2 млн рублей. В этом же году бизнесмен оказывал сити-менеджеру и другие услуги. Предприниматель сам обратился в правоохранительные органы, его освободили от уголовной ответственности.

Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы и штраф, который может составить 70-кратную сумму взяток, сообщает «МК в Чите».

Ранее бывшего мэра Туапсе 63-летнего Владимира Зверева приговорили к пяти годам колонии общего режима. Туапсинский городской суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, передавал NEWS.ru.