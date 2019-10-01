Погибший от рук неадекватного гражданина сотрудник Следственного комитета РФ Владислав Капустин занимал должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан. Кроме прочих, он рассматривал жалобу «Русфонда», связанную с хищением денег, пожертвованных на лечение певицы Жанны Фриске.
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В настоящее время следователи допрашивают задержанного Сергея Григорьева, устанавливают мотивы преступления.
Как писал News.ru, мужчина ударил ножом сотрудника одного из подразделений центрального аппарата СК РФ прямо на проходной ведомства в Техническом переулке столицы. Ранение получил старший следователь полковник Владислав Валентинович Капустин, который позже скончался в больнице. Удар ножом пришёлся ему в область сердца. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Предполагается, что он страдает психическим заболеванием.