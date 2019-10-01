https://static.news.ru/photo/5b16a84c-e456-11e9-bde0-fa163e074e61_660.jpg Владислав Капустин Фото: sledcom.ru

Погибший от рук неадекватного гражданина сотрудник Следственного комитета РФ Владислав Капустин занимал должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан. Кроме прочих, он рассматривал жалобу «Русфонда», связанную с хищением денег, пожертвованных на лечение певицы Жанны Фриске.

Как сообщает «МК», представители «Русфонда» в 2016 году просили возбудить уголовное дело о хищении 20,8 млн рублей, но Капустин отказал им, пояснив, что это дело входит в компетенцию МВД.

В настоящее время следователи допрашивают задержанного Сергея Григорьева, устанавливают мотивы преступления.

Как писал News.ru, мужчина ударил ножом сотрудника одного из подразделений центрального аппарата СК РФ прямо на проходной ведомства в Техническом переулке столицы. Ранение получил старший следователь полковник Владислав Валентинович Капустин, который позже скончался в больнице. Удар ножом пришёлся ему в область сердца. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Предполагается, что он страдает психическим заболеванием.