Свидетель по делу Ефремова: он не пытался помочь потерпевшему

https://static.news.ru/photo/af0f5260-d883-11ea-a394-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На заседании в Пресненском суде по делу Михаила Ефремова Роман Шрамков рассказал, что после аварии актёр не попытался помочь пострадавшему, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Шрамков участвовал в заседании по видеосвязи из Симферополя. В день трагедии он прилетел в Москву, они с другом ехали из аэропорта. По его словам, Grand Cherokee Ефремова подрезал их машину.

Его занесло перед нами, мы посигналили, затормозили, затем мы ехали за ним и видели, как он без остановки въехал в автомобиль потерпевшего, — сказал он.

Шрамков с другом видели непосредственный момент аварии и находились на месте около получаса. Он утверждает, что Ефремов не пытался помочь Захарову, не подходил к нему.

Мне показалось, что ему жалко свой автомобиль, — заявил свидетель.



Как ранее писал NEWS.ru, на прошлом заседании по делу актёр Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнаёт себя на кадрах после ДТП.