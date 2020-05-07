Суд в Москве арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

https://static.news.ru/photo/78d39a98-9077-11ea-bd0d-fa163e074e61_660.jpg Джамбул Джанашия Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы арестовал Джамбула Джанашию, подозреваемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).

Об этом РИА Новости рассказала секретарь суда Ирина Морозова. Джанашия проходит в качестве обвиняемого по статьям о незаконном обороте оружия и о соучастии в убийстве в составе организованной группы. Он останется под стражей до 6 июля.

Как писал NEWS.ru, в феврале СК РФ предъявил обвинения Кахе Газаеву, которого также считают причастным к убийству Япончика. По версии следователей, Газаев передал подельникам винтовку, из которой застрелили Иванькова, и принимал непосредственное участие в самом покушении, наблюдая за прилегающей к месту убийства территорией.

Иванькова тяжело ранили из снайперской винтовки 28 июля 2009 года, когда криминальный авторитет выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе в Москве. 9 октября того же года Япончик скончался от последствий ранения.