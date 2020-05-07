Суд в Москве арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал Джамбула Джанашию, подозреваемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
Об этом РИА Новости
Как писал NEWS.ru, в феврале СК РФ предъявил обвинения Кахе Газаеву, которого также считают причастным к убийству Япончика. По версии следователей, Газаев передал подельникам винтовку, из которой застрелили Иванькова, и принимал непосредственное участие в самом покушении, наблюдая за прилегающей к месту убийства территорией.
Иванькова тяжело ранили из снайперской винтовки 28 июля 2009 года, когда криминальный авторитет выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе в Москве. 9 октября того же года Япончик скончался от последствий ранения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен