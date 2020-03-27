Московский городской суд продлил срок ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Они будут находиться под стражей до 30 июня.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия,
Несколькими днями ранее суд оставил в следственном изоляторе главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова.
Все они — фигуранты дела о создании организованной преступной группы и мошенничестве.
Братья Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 млрд рублей, а Максидова — в хищении почти 670 млн рублей. Магомеду Магомедову также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Все фигуранты дела отрицают свою вину.
В прошлый раз, как писал NEWS.ru, срок содержания под стражей подозреваемым был продлён в январе 2020 года.
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