https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Московский городской суд продлил срок ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Они будут находиться под стражей до 30 июня.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, передаёт РИА Новости.

Несколькими днями ранее суд оставил в следственном изоляторе главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова.

Все они — фигуранты дела о создании организованной преступной группы и мошенничестве.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 млрд рублей, а Максидова — в хищении почти 670 млн рублей. Магомеду Магомедову также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

В прошлый раз, как писал NEWS.ru, срок содержания под стражей подозреваемым был продлён в январе 2020 года.