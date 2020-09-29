Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу двух девушек на Урале

https://static.news.ru/photo/3aff6a5c-0238-11eb-abd3-fa163e074e61_660.jpg Александр Александров Фото: sledcom.ru

Суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Александрова — мужчину, убившего в августе 2018 года двух девушек в Екатерининском парке. В рамках расследования указанного преступления россиянин был признан полностью виновным, сообщили в СК РФ.

Александрова задержали в декабре 2019 года на выходе из дома. Там он жил вместе с супругой и дочерью. Его дело лично контролировал председатель СК Александр Бастрыкин.

Убийца признал свою вину после вердикта полиграфа. Он рассказал, что убил двух девушек (одна из них скончалась на месте, а вторая — в больнице) для исчерпания того, что сам преступник называет «смертельным уроном». По теории Александрова, каждая обида со школы (во время учёбы он постоянно сталкивался с буллингом) им запоминалась и переходила в «нечто более масштабное».

Суд признал его виновным в убийстве двух лиц из хулиганских побуждений. Александров будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, передаёт телеканал НТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники следственного отдела по городу Серпухов ГСУ СК РФ по Московской области предъявили обвинение 30-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве его 91-летней бабушки.

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Главного следственного управления СК. По информации правоохранителей, мужчина избил до смерти свою пожилую родственницу 22 сентября.