В Серпухове мужчина убил свою 91-летнюю бабушку — ветерана ВОВ

https://static.news.ru/photo/6615be74-ff51-11ea-95ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники следственного отдела по городу Серпухов ГСУ СК РФ по Московской области предъявили обвинение 30-летнему мужчине, подозреваемого в убийстве его 91-летней бабушки.

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Главного следственного управления СК. По информации правоохранителей, мужчина избил до смерти свою пожилую родственницу 22 сентября.

Telegram-канал Hue называет имя подозреваемого — Эдуард — и приводит дополнительные подробности инцидента. Бабушка одна воспитывала рано осиротевшего внука. По словам знакомой погибшей, Эдуард злоупотреблял алкоголем и часто избивал пожилую женщину. В день убийства мужчина поссорился с подругой и решил снять стресс привычным для себя способом — выпить спиртного. Затем он пришёл к бабушке и начал конфликтовать уже с ней, в итоге перейдя к прямому насилию. Задержали Эдуарда в момент, когда он вернулся за вещами в квартиру убитой.

Ранее NEWS.ru сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области.