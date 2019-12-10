https://static.news.ru/photo/7cd1aa7a-1a9a-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал России в выдаче Дмитрия Смычковского, одного из ключевых фигурантов дела экс-главы столичного главка СК РФ Александра Дрыманова. Смычковского задержали в столице Великобритании в начале декабря.

Вестминстерский магистратский суд Лондона отказался экстрадировать Смычковского в Россию. Ранее Генпрокуратура неоднократно пыталась добиться его выдачи в РФ, но безуспешно, — сообщил ТАСС адвокат Дрыманова Денис Кобелев.

Суд также отказал в экстрадиции бывшего главы службы собственной безопасности Михаила Максименко и бывшего руководителя ГСУ СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко.

По данным следствия, Смычковский был лично знаком с Максименко и другими высокопоставленными работниками СКР, а также с людьми из окружения преступного авторитета Шакро Молодого. Смычковский, предположительно, участвовал в передаче взятки Дрыманову, Максименко и Крамаренко от Калашова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова.

Как писал NEWS.ru, Дрыманов получил $1 млн за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, являющегося соратником вора в законе Шакро Молодого, получившего срок по делу о перестрелке в ресторане Elements в Москве. В ноябре Мосгорсуд решил прекратить дачу показаний Александра Дрыманова в открытом режиме. Это сделано из опасения, что на процессе может быть разглашена гостайна. До этого во время заседания в Мосгорсуде бывший силовик обвинил сотрудников ФСБ в том, что во время обыска они якобы были пьяными.