Суд изменил приговор Кокорину и Мамаеву

https://static.news.ru/photo/db5202ce-d594-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд в повторном апелляционном заседании изменил приговор Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала заседаний.

Суд постановил приговор Пресненского суда отменить. Оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирилла Кокорина по обвинению в статье 213 УК «Хулиганство». За ними признано право на реабилитацию.

Александра Кокорина суд признал виновным в совершении преступления по статье 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и статьи 213 УК «Хулиганство». Ему назначено наказание сроком в один год шесть месяцев.

Мамаева суд постановил признать виновным в «Причинение лёгкого вреда здоровью» и 116 УК «Побои» и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ.

Кирилл Кокорин признан виновным в совершении преступления по статьям 115 и 116 УК, ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ.

Перед тем как суд удалился в совещательную комнату, с последним словом выступил Александр Протасовицкий.

Признаю два удара, которые были причинены по причине оскорбления меня лично. Хотелось бы справедливости, — сказал он.



Адвокаты заявили,что не вполне удовлетворены новым приговором и будут обжаловать постановление Мосгорсуда.

Первое заседание по апелляционной жалобе прошло 31 июля. Тогда с последним словом выступили Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также суд просмотрел видеозаписи драк в «Кофемании» и с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. Прокуратура потребовала отменить приговор и постановить новый: указать на пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («хулиганство, совершённое с применением предметов в качестве оружия»), учесть в приговоре роль каждого осуждённого при нанесении телесных повреждений потерпевшим.

В мае 2020 года Второй кассационный суд отменил приговор, отметив, что что в приговоре по эпизоду с избиением Соловчука не дана оценка показаниям некоторых свидетелей, кроме того, в нём есть противоречия между показаниями свидетелей и осуждённого Кирилла Кокорина. В эпизоде с нападением на Дениса Пака и Сергея Гайсина суд не учёл роли каждого из фигурантов «при нанесении телесных повреждений».