СК задержал участников группировки террористов, действующей в колонии

https://static.news.ru/photo/905401b8-dd6f-11ea-9145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи нашли и задержали троих участников террористического сообщества, которое вело работу на территории колонии в Калмыкии. Двоих из них суд заключил под стражу.

По версии следствия, в 2012 году или раньше Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в ИК-2 в Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал на территории учреждения сообщество, целью которого были пропаганда, поддержка и оправдание терроризма. В него в течение шести лет вошло больше 100 заключённых, а руководство колонии за деньги оказывало покровительство членам группировки.

После освобождения в 2015 году мужчина объявил себя руководителем вооружённого формирования, действовавшего в Дагестане. В марте 2015 года он совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и был убит.

7 и 10 августа 2020 года силовики задержали двоих участников этого сообщества при их освобождении из колонии. Они отправлены под стражу судом. 13 августа также был задержан активный участник группировки в Санкт-Петербурге, его в ближайшее время привезут в город Ессентуки для проведения следственных действий.

Сейчас следователи устанавливают роли подозреваемых и их действия в рамках преступного сообщества. Всего по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 43 человека, в том числе глава колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев, говорится на сайте СК.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали пятерых террористов в трёх регионах России. Все они оказались членами экстремистской группировки, созданной на территории колонии в Калмыкии.