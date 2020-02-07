https://static.news.ru/photo/eaa36272-49cb-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Фото: HILLERGREN ANDREAS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из Швеции экстрадировали гражданина России Евгения Глазкова, обвиняемого в хищении около 50 млн рублей у страховых компаний. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Евгений Глазков доставлен в Москву, — говорится на сайте ведомства.

Следствие считает, что с 2015-го по 2016 годы в Волгоградской области действовала банда, похищавшая деньги страховых компаний, и Глазков был одним из её руководителей. Преступники создавали и использовали компании по взысканию страховых возмещений, заключая с пострадавшими в ДТП договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП. В суд подавались уже завышенные требования. Отмечается, что всего банда похитила у крупнейших страховых компаний свыше 47 млн рублей.

Глазков скрылся в Швеции. В марте 2019 года Генпрокуратура России направила запрос о выдаче, в январе 2020 года он был удовлетворён.

Ранее NEWS.ru писал, что хакер Ярослав Сумбаев, который связан с убийством следователя МВД Евгении Шишкиной, был экстрадирован из Грузии в Россию. В настоящее время он находится под арестом. Мера пресечения будет действовать до 24 марта.